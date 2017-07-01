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معاقبة 102 موظف بمستشفى بلبيس لمغادرتهم العمل

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معاقبة 102 موظف بمستشفى بلبيس لمغادرتهم العمل معاقبة 102 موظف بمستشفى بلبيس لمغادرتهم العمل

التحرير

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كتبت:- ريهام الوجيه
 
قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، مجازاة 102 طبيب، صيدلي، فني وإداري بمستشفى بلبيس المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخصم 3 أيام من الراتب، لمغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري والمنشآت الصحية بالمحافظة، لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين لتحقيق الانضباط في العمل.

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كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة قامت بالمرور المفاجئ على المستشفى، وتبين عدم تواجد 102 طبيب، صيدلي، فني وإداري، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ، لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين بخصم 3 أيام من الراتب، واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيالهم.

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التحرير

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