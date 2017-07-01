السيسى: حريصون على ترسيخ دولة القانون واحترام القضاء

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترام مؤسسة القضاء، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة، وذلك تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذى أقره الدستور.

وشدد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه صباح اليوم السبت مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد وهم: "القاضى مجدى محمود طه أبو العلا رئيس محكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل رئيس محكمة النقض، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية" على أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسؤولياتهم.

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ومنح السيسى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء الهيئات القضائية السابقين القاضى مصطفى جمال الدين محمد شفيق رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار على زكى نبوى سكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار على محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وأعرب الرئيس السيسى خلال مراسم أداء رؤساء الهيئات القضائية الجديد لليمين القانونية عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات السابقين، مشيرا إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد وتفانٍ في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون، مؤكدا أنهم كانوا بمثابة القدوة المشرفة، ومثالاً يُحتذى فى إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدا بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصرى.