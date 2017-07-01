برلماني يطالب بزيادة الدعم التمويني للفرد إلى 100 جنيه

التحرير

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تقدم النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لمطالبته بسرعة زيادة الدعم التمويني إلى 100 جنيه للفرد الواحد على الأقل، مشيرًا إلى أن الزيادة المستمرة في الأسعار ستؤثر على زيادة جميع الأسعار مرة أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«التحرير»، أن تلك الزيادة التهمت الأخضر واليابس، وستؤثر على أغلب شرائح المجتمع وبصفة خاصة الفقراء والمحتاجين.

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ولفت إلى ضرورة تصفية وتنقية بطاقات التموين حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، سواء كان هذا الدعم نقديا أو عينيا، مؤكداً أنه حذر سابقا في بيان عاجل تقدم به للحكومة من زيادة الأسعار غير المدروس في الوقت الحالي.