بالصور .. تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا بقضية "داعش عين شمس" لـ 6 سبتمبر

كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير – علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات 14 متهمًا، في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، لـ 6 سبتمبر.

وجاء قرار التأجيل لطلبات الدفاع.

وشهدت الجلسة تلاوة ممثل النيابة العامة لأمر الإحالة في حق المتهمين، قائلًا: "إن المتهم الأول والثاني قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، بهدف تكفير الحاكم، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة".

مضيفًا أن المتهمين من الأول وحتى السادس حازوا أسلحة مششخنة غير مرخصة بقصد المساس بمبادئ الدستور والسلام الاجتماعي، والمتهمون الثاني والثالث، والثالث عشر التحقوا بجمعة إرهابية خارج البلاد بأن التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي، مختتمًا بمطالبته بتوقيع العقوبة على المتهمين، وفقًا لمواد الاتهام.

ووجهت النيابة للمتهمين وهم " أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطي" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.