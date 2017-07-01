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محافظ الجيزة يحدد اشتراطات البناء في منطقة أرض اللواء (تعرف عليها)

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مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة يحدد اشتراطات البناء في منطقة أرض اللواء (تعرف عليها)

12:49 م السبت 01 يوليو 2017

كتبت- عايدة رضوان:

أصدر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، قرارًا حمل رقم (4377) لسنة 2017، بشأن اشتراطات البناء في منطقة أرض اللواء - حي العجوزة، وفقًا لعرض الشوارع ومساحات قطع الأراضي.

وتضمنت المادة الأولى من القرار، الذي نشر في العدد الصادر اليوم السبت، من الجريدة الرسمية، الاشتراطات التي حددها محافظ الجيزة.

وضم القرار 7 مواد، نصت المادة الثانية منها على أن يتم العمل بهذه الاشتراطات البنائية والتخطيطية المؤقتة بكامل منطقة أرض اللواء لحين الانتهاء من مخطط تطوير منطقة أرض اللواء الجاري مراجعته من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني - وزارة الإسكان.

ونضت المادة السابعة والأخيرة، على أن يتم العمل بالقرار السالف فور نشره بالجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.​

 

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