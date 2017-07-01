قبل السفر.. نصائح لتقليل استهلاك سيارتك من الوقود أثناء السفر

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بات ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات غير مسبوقة، هو الحديث السائد في الشارع المصري، لاسيما وأنه ينعكس بدوره على الأوضاع المالية والمعيشية للأسر المصرية بشكل عام، سواء كانت من أصحاب السيارات أو التي تستخدم المواصلات العامة، والتي تأثرت بدورها بارتفاع تعريفة الركوب بشكل رئيسي خلال الساعات الأخيرة.

ومع دخول فصل الصيف تذهب الأسر المصرية إلى الشواطيء لقضاء عطلاتها، خاصة مع توقف الدراسة، وهو الأمر الذي يؤثر بدوره على الحالة المالية، خاصة إذا ما كانت السيارة هي وسيلة الانتقال الرئيسية سواء في السفر أو الذهاب من مكان إلى آخر في المصيف، وفي هذا السياق، نستعرض أهم النصائح التي يجب القيام بها قبل السفر بسيارتك بعد ارتفاع أسعار الوقود..

الفلاتر

تظل تلك الأجزاء الأكثر تأثيرًا على استهلاك الوقود بشكل عام في السيارات، لاسيما وأنها منفذ التنظيف الخاص بالبنزين ومعابر مرور الزيوت إلى باقي أجزاء المحرك، ولذلك فإنه من الأفضل الاعتناء بها أو تغييرها قبل استخدام السيارة في السفر لمسافات طويلة، وهو الأمر الذي يضمن لك نسق أفضل في استهلاك البنزين.

التكييف

يتمتع السفر في الطرق السريعة بميزة كبيرة تتعلق بتدفق الهواء بشكل قوي داخل كافة أرجاء السيارة، وهو ما يمكن أن يُغني استخدام التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، لاسيما وأن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة نسبة استهلاك السيارة من الوقود بشكل عام.

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وقت السفر

من الأفضل أن يتم السفر والانتقال من محافظة إلى أخرى خلال الساعات الأولى من الصباح وحتى مطلع الفجر، وهي الفترة التي تكون خلالها درجات الحرارة مناسبة للاستغناء عن التكييف بشكل عام، خاصة وأن تلك الفترة قبل سطوع الشمس بشكل كلي.

المكابح

لا يُنصح باستخدام المكابح إلا في حالة الضرورة، أي أنه لا حاجة للضغط على هذا البدال إلا لتوقيف السيارة ومنعها بالاصطدام، وذلك لكون انخفاض السرعة وعودتها للارتفاع مجددًا يؤثر بشكل سلبي على استهلاك السيارة من الوقود.