من أجل المنافسة.. «أودي» تتبنى سياسة إنتاجية أكثر تطورًا

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تبحث شركة "أودي" الألمانية في الوقت الحالي عن تفعيل سياسة جديدة في إنتاج السيارات الكهربائية الخالصة والهجين، وذلك لزيادة المنافسة بشكل رئيسي بالأسواق العالمية.

ووفقًا لموقع "ذا درايف"، فإن الشركة الألمانية تسعى لصناعة سيارات كهربائية خالصة وهجين بإمكانات عالية، وهو الأمر الذي قد يضعها أمام ضرورة تطوير البطاريات المشغلة لهذا الطراز.

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وتعكف "أودي" على تبني سياسة إنتاجية جديدة ومتطورة تضمن لها صناعة سيارات كهربائية جيدة بأقل سعر لتصنيع البطارية، الأمر الذي قد يمنحها الفرصة للمنافسة بقوة في سوق السيارات الكهربائية بالعالم.