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الحبس عامًا لمخرج سينمائي بتهمة نشر صور خادشة لمذيعة على "فيسبوك"

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مصراوي Masrawy

الحبس عامًا لمخرج سينمائي بتهمة نشر صور خادشة لمذيعة على "فيسبوك"

12:45 م السبت 01 يوليو 2017

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، بمعاقبة مخرج سينمائي، بالحبس عامًا مع الشغل، في اتهامه بتهديد مذيعة بنشر صور خاص بها، وكتابة أمور خادشة للحياء عنها على صفحات التواصل الاجتماعي بعد رفضها الزواج منه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وجوزيف إدوارد وسكرتارية حسن الصيفي وسيد شحاتة.

كشفت التحقيقات عن قيام المتهم "محمد محمد حسن " مخرج سينمائي، بتهديد مذيعة بنشر أمور خادشة للحياء على عن حياتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور خاصة لها بعد رفضها الزواج منه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بإنشاء حساب وهمي باسم الضحية ونشر به صور خاصة على غير رضاها وتحصل على تلك الصور من الحساب الخاص بها على الفيس بوك، وكانت الصور مصحوبه بعبارات مسيئة وخادشه للحياء من أجل التشهير بها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته صور خاصة بالضحية وهاتف محمول الذي استخدمه في إنشاء الحساب الوهمي للضحية، وتم إحالته للمحاكمة.

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مصراوي Masrawy

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