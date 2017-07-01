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بالصور- سر الدفتر الأحمر الذي حملته عروس ميسي في حفل زفافهما

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مصراوي Masrawy

بالصور- سر الدفتر الأحمر الذي حملته عروس ميسي في حفل زفافهما

12:52 م السبت 01 يوليو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- عمرها 20 عاماً.. ما لا تعرفه عن قصة حب ميسي و

الألبوم التالى

بالصور- عمرها 20 عاماً.. ما لا تعرفه عن قصة حب ميسي و"أم أولاده"

كتب- علي أحمد:

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وصديقته أنتونيلا روكوتزو قصة حبهما بالزواج، خلال حفل أسطوري شهدته مدينة روساريو الأرجنتينية مسقط رأس العروسين.

ولفتت "أنتونيلا" الأنظار ليس فقط بسبب إطلالتها بفستان زفاف صممه لها خصيصا بيت الأزياء الإسباني روزا كلارا، ولكن بسبب "دفتر" أحمر اللون دخلت إلى قاعة الاحتفال ممسكة به.

وحرصت "أنتونيلا" على الدخول إلى قاعة الحفل وهي ممسكة بهذا الدفتر أمام المصورين، الذي ظهر ت عليه كلمة "Registro Civil" وهي كلمة إسبانية تعني "السجل المدني"، في إشارة لإتمام مراسم الزواج.

واكتفى ميسي ورفيقته بعقد زواج مدني، أشرف على إتمامه أحد القضاة من مدينة روساريو، واختار العروسان خمسة شهود للزواج المدني من الأشقاء والشقيقات، ثلاثة من جانب ميسي واثنان من جانب أنتونيلا.

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