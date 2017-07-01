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فرج عامر يطالب بإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

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مصراوي Masrawy

فرج عامر يطالب بإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

12:34 م السبت 01 يوليو 2017

فرج عامر يطالب بإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

فرج عامر عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:
قال فرج عامر، عضو مجلس النواب، إنه تقدم منذ فترة بمشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وناقشته اللجنة التشريعية وأرسلته للجلسة العامة للمجلس، إلا أنه لم تتم الموافقة عليه حتى الآن.

وأضاف عامر، في بيان له اليوم السبت: "نحن على أعتاب الانتهاء من دور الانعقاد الثاني دون إقرار أهم قانون واهم استحقاق دستوري، والذي بموجبه سيتم انتخابات الرئاسة وأيضا المجالس المحلية، فمتى سيتم الإقرار إذن!!".

وأوضح: "تقدمت بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات منذ دور الانعقاد الأول، وهو مشروع قانون محترم وكامل وشاف وافٍ، خبرة العديد من الدول التى مارست تجربة هيئة مستقلة للانتخابات، ووضعنا فى القانون كل ما هو إيجابي وكل ما هو يساعد على نزاهة العملية الانتخابية".

وطالب عامر البرلمان بسرعة إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم منه، لاسيما وأنه حاز على قبول أغلبية اللجنة التشريعية دون تعديلات فى جوهر القانون. حسب بيانه.​

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