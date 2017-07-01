التعليم العالي: 20 ألف طالب سجلوا باختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن الكليات التي تعتمد اختبارات القدرات كأحد أنظمة القبول بها، بدأت صباح اليوم السبت، استقبال طلاب الثانوية العامة، لأداء الاختبارات للعام الدراسى 2017/2018.

وأضاف "عطا"، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا اختبارات القدرات على موقع التنسيق، بلغ حتى الآن نحو 20 ألف طالب وطالبة، في كليات التربية الرياضية والموسيقية، وكليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

وأكد "عطا" أنه بعد اجتياز الطلاب للاختبارات يتم تسجل أسمائهم وبياناتهم على قاعدة بيانات موقع التنسيق الإلكتروني، ليتم الترشيح بناء عليها، موضحاً أن الكليات ستكون مسؤولة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، وأنه لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

وأوضح المشرف العام على التنسيق: "الامتحانات تجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصا على الشفافية مع الطلاب". ​