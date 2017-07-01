اتحاد عمال مصر يجدد تأييده للسيسي "نقف خلفه لإنجاز المشروعات القومية"

كتبت- نورا ممدوح:

جدد اتحاد عمال مصر ومنظماته النقابية تأييدهم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين الوقوف خلفه لإنجاز المشروعات التنموية العملاقة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حسب بيان للنقابة اليوم السبت.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيانه بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من يونيو، أن الثورة صححت مسار مصر وأعادت لها قوتها وريادتها على مختلف الأصعدة القومية والإقليمية والدولية في ظل ماتعيشه الآن من استقرار تنموي وسياسي واجتماعي.

وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هذا الاستقرار الذى تحقق ومازال مستمراً بسبب النهضة الحضارية للمشروعات التي تقيمها الدولة وتفتح مجالات للعمل أمام الشباب في كافة الأصعدة، وهو الأمر الذي يشارك فيه التنظيم النقابي من خلال نشر ثقافة العمل والمساهمة في تأهيل وتدريب الشباب على المهن المختلفة التي يحتاجها سوق العمل .

وأكد المراغي، أن كل مصري وطني شريف يغار على وطنه سوف يرفض بشدة أن يعيش بلده العريق صاحب الدور الريادي على مساعدات الدول الشقيقة والصديقة، او أن يمد يده لقروض دولية تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، مناشداً جميع عمال وشعب مصر بالاستجابة لدعوة الرئيس السيسي أن نتريث قبل طلب قروض أو معونات جديدة.​