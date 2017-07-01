مورينيو محبط من إدارة مانشستر يونايتد

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يشعر جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإحباط من إدارة النادي، بسبب التأخر في إتمام الصفقات التي يرغب في إبرامها المدرب البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أنه قبل أسبوع واحد من تجمع اللاعبين، قبل بداية الموسم الجديد، تمهيدا للسفر إلى الولايات المتحدة لإجراء فترة الاعداد والمباريات الودية، لم يحصل مورينيو سوى على هدف واحد من أصل 4 حددها هذا الصيف، وهم ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد، ونيمانيا ماتيتش لاعب خط وسط تشيلسي، وإيفان بيريسيتش جناح إنتر.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع السويدي فيكتور ليندولف، مدافع نادي بنفيكا البرتغالي، مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، ويريد مورينيو التعاقد مع أهدافه قبل انطلاق الجولة التحضيرية، التي سيخوض خلالها الفريق 5 مباريات استعدادية في الولايات المتحدة، ويعمل المدير التنفيذي إد وودوارد بجد على إنهاء الصفقات، لكنه يصطدم بعقبات من قبل أندية اللاعبين.

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وينصب قلق مورينيو على وجه الخصوص حول موراتا، الذي يريد منه النادي الإعلان عن نيته الانتقال إلى مانشستر يونايتد، علما بأنه قطع شهر عسله بعد زواجه للحديث مع إدارة ريال مدريد حول مستقبله، وينوي مانشستر يونايتد التقدم بعرض قيمته 60 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع موراتا، إلا أن إدارة النادي الملكي تطالب بـ80 مليون جنيه إسترليني.

أما بيريسيتش فإن ناديه إنتر ميلان ينوي تقديم عقد جديد له، للإبقاء على خدماته، علما بأن مانشستر يونايتد عرض 25 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، في وقت تطالب فيه إدارة الـ"نيراتزوري" بحوالي 40 مليون جنيه إسترليني، في المقابل يبدو أن الصربي ماتيتش قريبا من الانضمام إلى مانشستر يونايتد، إلا أن مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي يتطلع لتعويضه بلاعب وسط جديد قبل التخلي عنه.