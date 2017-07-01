كيف جنى تشيلسي 400 مليون إسترليني في غضون 3 سنوات من وراء بيع اللاعبين؟

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تحدثت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن جني تشيلسي ثروة هائلة من بيع اللاعبين الاحتياطيين ولعل أخرها حصول البلوز على 20 مليون جنيه إسترليني من بيع ناثان أكي إلى بورنموث.

وببيع أكي، حصل تشيلسي على 411,8 مليون جنيه إسترليني في غضون 3 أعوام فقط من خلال بيع اللاعبين غير المرغوب فيهم، وعلى الرغم من أن ترك كيفين دي بورين يعد خطأ كبير إلى جانب تصحيح الخطأ في بيع ديفيد لويز إلا أن مسؤولي تشيلسي يعرفون جيدًا كيفية الحصول على الأموال من بيع اللاعبين.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين رحلوا عن تشيلسي منذ عام 2014:

1- ناثان أكي- 20 مليون إسترليني إلى بورنموث

لعب أكي 7 مباريات فقط في الدوري مع تشيلسي في غضون 5 أعوام قبل الرحيل إلى بورنموث الموسم الماضي على سبيل الإعارة حيث أظهر مستويات مميزة للغاية.

2- أسمير بيجوفيتش- 10 مليون إسترليني إلى بورنموث

رحل بيجوفيتش بنهاية الموسم الماضي بعد معاناته من الجلوس احتياطيا للحارس الأساسي ثيبو كورتوا.

3- دومينيك سولانكي- 3 مليون إسترليني إلى ليفربول

ينظر إلى سولانكي بإعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة بقوة في إنجلترا، وأراد تشيلسي الاحتفاظ بخدماته إلا أن طلباته المادية باتت تسبب أزمة لإدارة البلوز.

4- خوان كوادرادو- 26,8 مليون إسترليني إلى يوفنتوس

لم يتأقلم كوادرادو مع الأجواء في لندن ليرحل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عامين، وكان من الممكن أن يحصل الموسم الماضي على الفرصة تحت قيادة كونتي، إلا أن المدرب الإيطالي وجد ضالته في اللاعب النيجيري فيكتور موزيس.

5- كريستيان أتسو- 6,2 مليون إسترليني إلى نيوكاسل

تعاقد تشيلسي مع أتسو من صفوف بورتو في عام 2013، ليرحل على سبيل الإعارة 5 مرات دون أن يخوض أي مباراة مع البلوز.

6- بيرتراند تراوري- 17,5 مليون إسترليني إلى ليون

انضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًأ لأكاديمة تشيلسي في عام 2013، وعلى الرغم من خوضه 16 مباراة في موسم 2015- 2016 سجل خلالها 4 أهداف، إلا أنه قرر إعادة اكتشاف نفسه من جديد في فرنسا.

7- أوسكار- 60 مليون إسترليني إلى شانجهاي

لعب أوسكار دورًا هامًا مع تشيلسي في قدرته على قلب نتيجة أي مباراة عند نزوله من مقاعد البدلاء، إلا أن العرض المالي المغري من النادي الصيني لم يتمكن تشيلسي من رفضه.

8- باتريك بامفورد- 6 مليون إسترليني إلى ميدلزبره

لم يحصل مهاجم منتخب إنجلترا تحت 21 سنة على فرصة اللعب مع تشيلسي، ليرحل إلى ميدلزبره في شهر يناير، ولم يخض أي مباراة بقميص البلوز.

9- ستيبي بيريكا- 3,4 مليون إسترليني إلى أودينيزي

لم يحظة اللاعب الكرواتي بمسيرة تذكر مع تشيلسي على الرغم من الأمال العريضة التي علقت عليه عند التعاقد معه من صفوف نادي زادار في عام 2013، ولم يلعب أي مباراة مع البلوز ليرحل بعد تواجده في صفوف الفريق اللندني لثلاث سنوات.

10- محمد صلاح- 11 مليون إسترايني إلى روما

عاد صلاح إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة روما بعدما صنع اسم كبير لنفسه مع روما، وخاض صلاح 19 مباراة في موسمين قضاهما مع تشيلسي والذي يبدو أنه سيدفع إدارة البلوز للندم على التفريط في خدماته.

11- بابي دجيلوبودجي- 8 مليون إسترليني إلى سندرلاند

يعد الأمر الأكثر غرابة من شارء نادي لبابي هو دفع سندرلاند هذا المبلغ للتعاقد مع اللاعب.

12- ماركو مارين- 3 مليون إسترليني إلى أولمبياكوس

خاض مارين 16 مباراة بقميص تشيلسي معظمها في الكؤوس بعد انتقاله إلى البلوز في عام 2012، ولكنه فشل في ترك بصمة واضحة مع الفريق اللندني.

13- راميريز- 25 مليون إسترليني إلى جيانجسو سونينج

استفاد تشيلسي من أموال الدوري الصيني أكثير من أي فريق أخر، ولم يتردد البلوز في بيع راميزيز في عام 2016 من أجل الحصول على المبالغ المالية من وراءه.

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14- ثورجان هازارد- 5,85 مليون إسترليني إلى بروسيا مونشنجلادبخ

انضم شقيق إدين هازارد الصغير إلى تشيلسي ولكن بعد خوضه مباراة واحدة فقط مع الفريق الرديف، أعير إلى زولتي واريجيم لينضم بعدها إلى مونشنجلادبخ بشكل نهائي في عام 2015.

15- جايل كاكيوتا- 2,5 مليون إسترليني إلى إشبيلية

تدرج كاكيوتا من فريق الناشئين في تشيلسي ولكنه لم يحظى بفرصة اللعب للفريق الأول ليرحل إلى إشبيلية في عام 2015 قبل أن يرحل إلى الدوري الصيني بعدها بعام واحد.

16- بيتر تشيك- 10 مليون إسترليني إلى أرسنال

فقد تشيك مكانه في التشكيل الأساسي لتشيلسي مع وصول كورتوا ليرحل إلى الغريم أرسنال حيث توج معه هذا الموسم بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

17- جوش ماكيتشران- 750 ألف إسترليني إلى برينتفورد

ظن الكثيرون أن جوش سيحظى بشأن كبير بين صفوة اللاعبين إلا أنه لم يحظى بالفرصة المطلوبة لإظهار إمكانياته.

18- فيلبي لويز- 17 مليون إسترليني إلى أتلتيكو مدريد

لم يتمكن الظهير الأيسر من حجز مكانه في التشكيل الأساسي للبلوز والذي فقد لصالح أزبلكويتا ليعود من جديد إلى أتلتيكو مدريد بعد عام واحد في صفوف تشيلسي.

19- أوريول روميو- 5 مليون إسترليني إلى ساوثهامبتون

قضى خريج أكاديمية برشلونة 4 سنوات مع تشيلسي خاض خلالها 33 مباراة قبل أن يرحل إلى ساوثهامبتون في عام 2015.

20- أندريه شورله- 22 مليون إسترليني إلى فولفسبورج

أظهر شورله تطور كبير في المستوى مع تشيلسي إلا أنه افتقد عنصر ثبات المستوى ليرحل إلى فولفسبورج بعد عامين من إنضمامه إلى تشيلسي قبل أن ينتقل بعدها لصفوف بروسيا دورتموند.

21- ريان بيرتراند- 10 مليون إسترليني إلى ساوثهامبتون

ينظر إلى بيرتراند الآن بإعتباره واحد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في إنجلترا، ولعب خريج أكاديمية تشيلسي 28 مباراة في الدوري بين عامي 2006- 2015 حيث قضاهم في 9 إعارات قبل أن ينضم إلى ساوثهامبتون.

22- ديفيد لويز- 50 مليون إسترليني إلى باريس سان جيرمان

يقدم المدافع البرازيلي مستويات مميزة للغاية في حقبته الثانية مع تشيلسي، حيث رحل عن البلوز في عام 2014 بعد العرض المغري الذي تقدم به باريس سان جيرمان.

23- ديمبا با- 4,7 مليون إسترليني إلى بيشكتاش

انتظرت جماهير تشيلسي الكثير من با عند انضمامه للبلوز من نيوكاسل في عام 2013، إلا أنه فشل في الظهور بشكل جيد ليرحل بعدها إلى تركيا.

24- باتريك فان أنهولت- 1,5 مليون إسترليني إلى سندرلاند

اعتاد اللاعب الهولندي على التنقل بين صفوف الأندية على سبيل الإعارة منذ تصعيده من أكاديمة النادي وذلك حتى تعاقد معه سندرلاند في عام 2014 قبل أن يرحل الموسم الماضي لصفوف كريستال بالاس.

25- روميلو لوكاكو- 28 مليون إسترليني إلى إيفرتون

فرط تشيلسي في خدمات المهاجم البلجيكي في عاك 2014 في قرار ندم عليه مسؤولو البلوز كثيرًا، حيث يتوجب على تشيلسي الآن دفع 70 مليون إسترليني على الأقل من أجل إعادته من جديد إلى ملعب ستامفورد بريدج.

26- جورج سافيل- مليون إسترليني إلى ولفرهامبتون

انضم سافيل إلى ولفرهامبتون في عام 2014 بعدما فشل في خوض أي مباراة بقميص تشيلسي.

27- خوان ماتا- 37,1 مليون إسترليني إلى مانشستر يونايتد

لم تناسب قدرات ماتا طريقة لعب جوزيه مورينيو الأمر الذي دفعه إلى الرحيل ليتألق حاليًا في صفوف الشياطين الحمر وتحت قيادة مورينيو بالذات.

28- كيفين دي بروين- 16,5 مليون إسترليني إلى فولفسبورج

من القرارت الغريبة التي اتخذتها إدارة تشيلسي أيضًا التفريط في خدمات اللاعب البلجيكي الذي بات الآن من الأعمدة الأساسية في صفوف مانشستر سيتي.