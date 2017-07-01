«كلاكيت تاني مرة».. يوفنتوس يسعى لضم مدافع ريال مدريد

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ذكرت صحيفة آس الإسبانية، اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، رفع قيمة عرضه للتعاقد مع البرازيلي دانيلو، الظهير الأيمن لفريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع دانيلو من أجل خلافة داني ألفيس، الذي فسخ عقده مع النادي بالتراضي ويستعد للانتقال إلى مانشستر سيتي للعب تحت قيادة بيب جوارديولا، مدربه السابق في برشلونة.

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وكان يوفنتوس قد تقدم بعرض بقيمة 15 مليون يورو لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن دانيلو، لكن إدارة النادي الملكي رفضت هذا العرض، ليرفع البيانكونيري عرضه ومستعد لدفع 20 مليون يورو لإبرام الصفقة.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يريد التخلص من دانيلو لكن في الوقت ذاته يسعى لاستعادة أكبر قدر ممكن من المبلغ الذي دفعه للتعاقد معه من بورتو قبل عامين والبالغ 31 مليون يورو.