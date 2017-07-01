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مدافع روما يوافق على الانضمام إلى تشيلسي

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مدافع روما يوافق على الانضمام إلى تشيلسي مدافع روما يوافق على الانضمام إلى تشيلسي

التحرير

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ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم السبت، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، توصل لاتفاق مع الألماني أنطونيو روديجر، مدافع روما الإيطالي، على الانضمام للبلوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة أن روديجر صاحب الـ 24 عامًا، سينتقل إلى البلوز بمبلغ 33 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو حوافز إضافية، ليصبح إجمالي الصفقة 38 مليون يورو، على أن يتم إجراء الكشف الطبي صباح الإثنين المقبل، قبل الاعلان الرسمي بساعات.

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الجدير بالذكر أن أنطونيو روديجر انضم لصفوف روما قادمًا من صفوف شتوتجارت الألماني، في مايو 2016 بعقد نهائي مقابل 9 مليون يورو، بعد أن كان معارًا للجيلاروسي في موسم 2015 لمدة موسم مقابل 4 مليون يورو.

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التحرير

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