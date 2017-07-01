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رسمياً.. باريس سان جيرمان يجدد عقد ماركينيوس

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رسمياً.. باريس سان جيرمان يجدد عقد ماركينيوس رسمياً.. باريس سان جيرمان يجدد عقد ماركينيوس

التحرير

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، تجديد تعاقده مع مدافعه الدولي البرازيلي، ماركوس آواس كوريا الشهير بـ«ماركينيوس»، بعقد يمتد إلى ثلاث مواسم، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2022، وذلك حسبما أفاد النادي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ونجح باريس سان جيرمان أخيرًا في إقناع المدافع البرازيلي صاحب الـ23 عامًا، بالتوقيع على عقدٍ جديد بعد أكثر من عام على رفضه عرض النادي الأول، حيث أن اللاعب كان يطلب بانتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وكان ماركينيوس، قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2013 قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 32 مليون يورو، ليحقق 13 لقبًا مع النادي الفرنسي، مني بينهم 3 بطولات دوري.

 

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التحرير

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