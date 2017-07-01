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تأجيل إعادة محاكمة "بديع" وآخرين بقضية أحداث مسجد الاستقامة لـ 1 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة "بديع" وآخرين بقضية أحداث مسجد الاستقامة لـ 1 أكتوبر

12:28 م السبت 01 يوليو 2017

تأجيل إعادة محاكمة بديع

كتب- أحمد أبو النجا:
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وآخرين في أحداث مسجد الاستقامة، لـ 1 أكتوبر

وجاء قرار التأجيل لطلبات الدفاع.

تعود أحداث القضية إلى يوم 22 يوليو العام الماضي، عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام المسجد، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت حضوريًا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، والحسيني عنتر، وعصام رضوان، ومحمد جمعة حسين حسن، وباسم عودة في القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيًا على المتهمين عاصم عبد الماجد، وعزت صبري، وحسن جوحة، وأنور علي شلتوت، وعزت مصطفى، ومحمد على طلبة.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة اثنين من قتلى الأحداث وهما هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.جنايات الجيزة

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