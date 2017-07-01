ماكرون على فيسبوك: "فرنسا تحزن على هيلموت كول"

باريس أول تموز/يوليو (د ب أ):

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه لوفاة المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول.

وكتب ماكرون في منشور باللغة الألمانية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم السبت: "فرنسا تحزن على هيلموت كول. هيلموت كول بالنسبة لكل الفرنسيين ممثل لألمانيا التي تحاول أن تخلق من الأنقاض شيئا مثاليا وتقترح على العالم مشروعا يعوض عن الجراح والفظائع التي لم تصمت عليها أو تنساها".

وأضاف ماكرون أنه يتذكر كيف تصافح كول مع الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران عام 1984 عند مقابر ضحايا الحرب العالمية في مدينة فردان الفرنسية.

وذكر ماكرون أن كول كان يعلم أن السياسة الواقعية لن تفيد إلا بالسعي وراء "أفكار سامية مثل الوفاق والحرية والتكاتف" وأضاف: "عندما نواجه صعوبات في أن نكون جديرين بإرثه، فإن السبب في ذلك ليس لغياب البراجماتية لدينا، بل لغياب المثالية".

وأكد ماكرون عزمه استئناف هذا الطريق بالتعاون مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقال: "في عالم تعود إليه المأساوية مجددا، يتعين أن تكون أوروبا هي الأمل. أملنا. دعونا لا نندثر ببساطة هكذا أو ننسحق من السخرية وقصر البصيرة. لنعطي أوروبا فرصة مجددا ونجعلها وعدا. نحن ندين لهيلموت كول بذلك".

تجدر الإشارة إلى أن قادة العالم يشاركون اليوم السبت في مراسم لتأبين كول المهندس الرئيسى لإعادة توحيد ألمانيا في فرنسا وألمانيا.

ونُقل جثمان كول من مسقط رأسه بمدينة لودفيجسهافن في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إلى مدينة ستراسبورج من أجل ما يسمى بمراسم الشرف الأوروبية، وهي الأولى من نوعها.