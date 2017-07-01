العثور على جثة سيدة متحللة في منزلها بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر جهودها، لكشف غموض عثور أهالي منطقة القراريش التابعة لمدينة الأقصر، على جثة سيدة في العقد السادس من العمر، متحللة داخل منزلها، وبها آثار ضرب بآلة حادة بالرأس.

وتلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء ذكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغًا من أهالي منطقة القراريش بشرق السكة وسط الأقصر، بالعثور على "سناء. ي. ا، 57 عامًا"، ملقاة على الأرض داخل منزلها جثة هامدة غارقة في دمائها ومتعفنة.

واكتشتف الواقعة بعد محاولة شقيق المجني عليها مهاتفتها، لعدم اتصالها به لمدة 3 أيام، وعند عدم ردها لجأ للاتصال بإحدى السيدات من جيرانها بالمنطقة، وهمت بالذهاب إليها وطرق الباب، ولم تجد ردًا، واشتمت ريحة متعفنة تخرج من الداخل.

وبقيام الجارة بالذهاب إلى آخر يسكن أمام منزلها، ويمتلك نسخة من مفتاح باب الشقة تركه معه شقيق المجني عليها، فذهب إليها وبرفقته نجلته وجارتهم، وبالدخول عثر عليها ملقاه على الأرض جثة هامدة متعفنة، ومصابة في الرأس.

وأبلغت الشرطة ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، وتبين إصابتها بآلة حادة في الرأس، ما أدى إلى حدوث نزيف وارتجاج في المخ، ووفاتها على الفور.

وأمرت النيابة العامة، بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، ومعاصرة توقيته، كما تكثف الأجهزة الأمنية من مجهوداتها في كشف غموص وملابسات الحادثة.