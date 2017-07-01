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بدء المراسم الأوروبية لتأبين المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول

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مصراوي Masrawy

بدء المراسم الأوروبية لتأبين المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول

12:13 م السبت 01 يوليو 2017

بدء المراسم الأوروبية لتأبين المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول

البرلمان الأوروبي

فرانكفورت - (د ب أ):
بدأت اليوم السبت مراسم تأبين مستشار ألمانيا الأسبق والمهندس الرئيسى لإعادة توحيدها هيلموت كول في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية.

ووصل إلى ستراسبورج العديد من قادة العالم للمشاركة في مراسم التأبين الأوروبية، التي تقام لأول مرة تقديرا لجهود كول من أجل أوروبا.

وبجانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يحضر المراسم رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

ونُقل جثمان كول في تابوت ملفوف بعلم الإتحاد الأوروبي من مسقط رأسه بمدينة لودفيجسهافن في وقت مبكر من صباح اليوم السبت إلى مدينة ستراسبورج.

وحمل التابوت جنود المراسم التابعين لوزارة الدفاع الألمانية إلى قاعة البرلمان الأوروبي برفقة جنود آخرين من القوة الأوروبية "يوروكوربس".

وسيتبع هذه المراسم، مراسم أصغر في لودفيجسهافن، حيث ولد كول. وسيقام موكب هناك في وسط المدينة ليتمكن السكان من وداع مواطنهم الفخري.

ثم ينقل نعش كول إلى بلدة شبير على نهر الراين حيث سيتم دفنه في مراسم خاصة للعائلة والأصدقاء.

وتوفى كول في 16 حزيران/يونيو الماضي عن عمر ناهز 87. وشغل كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما، وتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تترأسه ميركل حاليا، على مدار 25 عاما.

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