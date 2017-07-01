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رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام السيسى

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رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام السيسى رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام السيسى

التحرير

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أدى رؤساء الهيئات القضائية الجدد صباح اليوم السبت اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتولى مواقعهم رسميا بعد انتهاء مدة الرؤساء السابقين لهذه الهيئات.

وغادر رؤساء الهيئات القضائية القصر الجمهوري، وتوجهوا إلى أماكن عملهم.

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وكان الرئيس عبد الفتاح أصدر ثلاثة قرارات جمهورية بتعيين كل من القاضي مجدي محمود طه أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، ونشرت الجريدة الرسمية قرارات الرئيس باختيارهم فى عددها الخميس الماضى.

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التحرير

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