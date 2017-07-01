أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مستشار وزير البيئة: تراجع كبير في أعداد قناديل البحر

Google+ Print
مستشار وزير البيئة: تراجع كبير في أعداد قناديل البحر مستشار وزير البيئة: تراجع كبير في أعداد قناديل البحر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي والخبير الدولي فى الكائنات البحرية، عن تراجع كبير في أعداد قناديل البحر على الشواطئ التي تم إجراء مسح لها، بناء على التقارير والمعلومات التي يتم جمعها، وذلك مقارنة بالفترة الماضية.

وقال فودة، في تصريحات صحفية، إن هذه الفترة تمثل موسم التزاوج لهذه الكائنات ومعظم الكائنات البحرية بعد التزاوج تطفو على سطح البحر لتعطي فرصة لغيرها من الأجيال الجديدة أو تتحول إلى طور ثان فى قاع البحر، ولكن الأغلبية تطفو على سطح البحر وتتحرك مع الأمواج والتيارات البحرية، وتيارات البحر الأبيض المتوسط عكس عقارب الساعة، وبالتالي هذه الكميات في المواسم العادية ستنتقل فى نهاية أغسطس إلى السواحل الشمالية بالبحر المتوسط مثل تركيا.

شاهد أيضا

وأضاف فودة أن ظهور قناديل البحر على سواحل البحر المتوسط سيمتد حتى نهاية شهر أغسطس المقبل بانتهاء موسم التزاوج لها وهذه ظاهرة طبيعية.

وقال فودة: "لقد نوهت تكرارا بأن ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي بتسبب قناة السويس الجديدة في ظهور القناديل بهذا الشكل، عار عن الصحة"، لافتا إلى أن هناك دراسات تقييم أثر بيئي تم إعدادها وعرضت في محافل دولية وتم اعتمادها، ولا نستطيع أن نشق قناة مثل هذه دون تقديم ما يثبت عدم تأثيرها على بيئة البحرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة

الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة