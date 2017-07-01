فيديو| الإسكان: رصد 11 مليون جنيه لمواجهة العشوائيات

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قال دكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، إنه سيتم إنشاء 36 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقارب 11 مليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر، مؤكدا أن الحكومة لديها إرادة سياسية حقيقية لمواجهة أزمة العشوائيات.

وأضاف درويش، خلال تصريحات، اليوم السبت، لقناة "أون لايف": "الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بقضية العشوائيات بشكل مباشر"، موضحا أنه سيتم الانتهاء من أغلب المناطق العشوائية خلال عامين بتكليف من الرئاسة.

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وتابع: "القاهرة بها 60 منطقة غير آمنة نظرًا لوجود أكبر عدد من العشوائيات بها"، مشيرا إلى أن المناطق غير المخططة التي تفتقد الخدمات تمثل 38% من حجم العمران في مصر".