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فيديو| الإسكان: رصد 11 مليون جنيه لمواجهة العشوائيات

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فيديو| الإسكان: رصد 11 مليون جنيه لمواجهة العشوائيات فيديو| الإسكان: رصد 11 مليون جنيه لمواجهة العشوائيات

التحرير

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قال دكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، إنه سيتم إنشاء 36 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقارب 11 مليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات في ، مؤكدا أن لديها إرادة سياسية حقيقية لمواجهة أزمة العشوائيات.

وأضاف درويش، خلال تصريحات، اليوم السبت، لقناة "أون لايف": "الرئيس عبد الفتاح مهتم بقضية العشوائيات بشكل مباشر"، موضحا أنه سيتم الانتهاء من أغلب المناطق العشوائية خلال عامين بتكليف من الرئاسة.

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وتابع: "القاهرة بها 60 منطقة غير آمنة نظرًا لوجود أكبر عدد من العشوائيات بها"، مشيرا إلى أن المناطق غير المخططة التي تفتقد الخدمات تمثل 38% من حجم العمران في مصر".

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التحرير

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