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فيديو| الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء

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فيديو| الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء فيديو| الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء

التحرير

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قال الدكتور وحيد سعودي، متحدث هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت، يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة تصل إلى 40 درجة على القاهرة والوجه البحري، بينما تصل إلى 42 درجة على جنوب الصعيد.

وحذر سعودي، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة "cbc extra" من استمرار هذه الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد حتى يوم الثلاثاء المقبل، موضحا أن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة، يزيد من شعورنا بالحرارة.

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وناشد المتحدث المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، خاصة خلال منتصف هذا الأسبوع، وشرب السوائل قدر الإمكان والقيادة بهدوء خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

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التحرير

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