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أزمة على خط «القاهرة - المنوفية» بسبب التعريفة الجديدة

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أزمة على خط «القاهرة - المنوفية» بسبب التعريفة الجديدة أزمة على خط «القاهرة - المنوفية» بسبب التعريفة الجديدة

التحرير

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كشف اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، عن تضارب بين محافظتي القاهرة والمنوفية حول تعريفة خط (القاهرة - المنوفية). 

وقال عبد التواب في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن القاهرة ألزمت السائقين بالتعريفة التي حددتها، لأنها تمت بناء على دراسة أجرتها المحافظة عن طريق حساب إجمالي الوقود المستهلك وتقسيم السعر على عدد الركاب.

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وأشار نائب المحافظ إلى أن خط (القاهرة - المنوفية) هو الخط الوحيد الذي حدثت به مشكلات بسبب التعريفة الجديدة، لافتا إلى أن القاهرة بها 5 مواقف رئيسية يعمل بها نحو 10 آلاف سيارة أجرة على 52 خطا تربط بين القاهرة والمحافظات، وتم إلزام الجميع بالتعريفة الجديدة، مطالبا المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي سائق يحاول التلاعب في التعريفة.

وقامت محافظة القاهرة بتعليق التعريفة الجديدة بالمواقف حتى لا يحدث تضارب في المواصلات، وتجنب حدوث مشكلات بين السائق والركاب.

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التحرير

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