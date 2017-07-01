أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| خبير عسكري: نواجه إرهابا تحت الأرض.. والسيسي يضع النقاط على الحروف

Google+ Print
فيديو| خبير عسكري: نواجه إرهابا تحت الأرض.. والسيسي يضع النقاط على الحروف فيديو| خبير عسكري: نواجه إرهابا تحت الأرض.. والسيسي يضع النقاط على الحروف

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء محمود الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح ، أمس الجمعة، خلال ذكري ثورة 30 يونيو، وإعزازه للشعب المصري في تحمله لارتفاع الأسعار وضعت النقاط على الحروف.

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس أكد ضرورة الإصلاح الاقتصادي، لأنه الحل الوحيد لعلاج مشكلات واستعادة عافيتها"، موضحا أن هناك خارطة طريق لاستكمال المشروعات التنموية للدولة.

وتابع: "الدولة تنفذ 2000 مشروع بتكلفة 1400 مليار جنيه لصالح الشعب، علينا النظر لسوريا والعراق واليمن لنتأكد أن مصر على الطريق الصحيح، ولها مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي".

شاهد أيضا

واستكمل: "مصر تواجه إرهابا تحت الأرض، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يستطيع الإرهاب السيطرة على أرضها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول