فيديو| خبير عسكري: نواجه إرهابا تحت الأرض.. والسيسي يضع النقاط على الحروف

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قال اللواء محمود الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، خلال ذكري ثورة 30 يونيو، وإعزازه للشعب المصري في تحمله لارتفاع الأسعار وضعت النقاط على الحروف.

وأضاف الشهاوي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس أكد ضرورة الإصلاح الاقتصادي، لأنه الحل الوحيد لعلاج مشكلات مصر واستعادة عافيتها"، موضحا أن هناك خارطة طريق لاستكمال المشروعات التنموية للدولة.

وتابع: "الدولة تنفذ 2000 مشروع بتكلفة 1400 مليار جنيه لصالح الشعب، علينا النظر لسوريا والعراق واليمن لنتأكد أن مصر على الطريق الصحيح، ولها مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي".

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واستكمل: "مصر تواجه إرهابا تحت الأرض، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يستطيع الإرهاب السيطرة على أرضها".