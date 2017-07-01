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صور| تأخر صرف سلع التموين بأبو المطامير.. والمسؤول: «مستني الإشارة»

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صور| تأخر صرف سلع التموين بأبو المطامير.. والمسؤول: «مستني الإشارة» صور| تأخر صرف سلع التموين بأبو المطامير.. والمسؤول: «مستني الإشارة»

التحرير

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تجمهر، اليوم السبت، تجار الجملة وأهالي أبو المطامير أمام مخزن صرف السلع التموينية الرئيسي، احتجاجا على تأخر صرف السلع التموينية بدون معرفة الأسباب.

قال محمد غنيم، تاجر، إنه فوجئ عند ذهابه لاستلام الحصة المقررة له بعدم تسليمها له، رغم أن المخازن مليئة بالحصة الجديدة، دون إدلاء المسؤولين بالأسباب، ما أدى إلى تزاحم التجار أمام الفرع الرئيسي، للمطالبة بحصتهم.

وذكر محمد عبد العزيز، تاجر، أن مندوب بمجلس مدينة أبو المطامير سلم كشفا لمندوب المخزن بأسماء التجار وحصصهم، لكن المندوب يرفض التسليم.

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وأوضح إبراهيم فرج، أحد الأهالي، أنهم ينتظرون التموين بفارغ الصبر، خاصة بعد الزيادة "50 جنيه"، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح منذ أيام، مطالبا بالحصول على حقوقهم وتشديد الرقابة على مسؤولي المخازن.

وأكد علي حشاد، مسؤول فرع توزيع الجملة بمخازن السلع التموينية بأبو المطامير، أنه لم يتلقَ أي إشارة من مديرية التموين بتسليم التجار السلع، وفي حالة تلقيه الإشارة سيقوم بالتوزيع.

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التحرير

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