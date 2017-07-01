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إضراب سائقي كفر شكر اعتراضا على تعريفة الركوب

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إضراب سائقي كفر شكر اعتراضا على تعريفة الركوب إضراب سائقي كفر شكر اعتراضا على تعريفة الركوب

التحرير

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أضرب عدد من سائقي سيارات السرفيس بخط "كفر شكر- كلية الزراعة"، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، عن العمل وامتنعوا عن تحميل الركاب اعتراضا على نسبة 10% زيادة في تعريفة الركوب، التي أقرها مجلس الوزراء وطبقتها المحافظة، حيث كانت تعريفة الركوب 6 جنيهات وتم زيادتها إلى 6.75 جنيه.

ويرى السائقون أن هذه الزيادة لا تتناسب مع ارتفاع الوقود، مطالبين برفع الأجرة إلى 8 جنيهات ونصف، وهو الأمر الذي رفضه المواطنون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقيادة العميد محمد درويش، مدير مرور القليوبية، ومصطفى عباس، سكرتير عام المحافظة، ومحمد الهادي، مدير عام المواقف، والعميد حسين جندية، مأمور مركز كفر شكر، والمقدم عبد العظيم محمد، رئيس مباحث المرور، ومحمد صلاح، رئيس مجلس مدينة كفر شكر، لمحاولة إثناء السائقين عن الإضراب، والالتزام بالقوانين المنظمة لتعريفة الركوب، موضحين أنه لن يتم الرضوخ لرغبة السائقين على حساب المواطنين.

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من جانبه، دفع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بـ21 أتوبيسا من مرفق النقل الداخلي بالمحافظة، للقضاء على الإضراب وتوصيل المواطنين إلى أعمالهم ومصالحهم.

وقال مدير عام المواقف إنه لا يوجد إضرابات على مستوى مواقف المحافظة سوى خط "كفر شكر- الزراعة"، وجار العمل على حل المشكلة والدفع بالأتوبيسات لحين عدول السائقين عن الإضراب.

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التحرير

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