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ملصقات لتحديد تعريفة "السيرفيس" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

ملصقات لتحديد تعريفة "السيرفيس" في بورسعيد

12:16 م السبت 01 يوليو 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء محمد درويش، مدير إدارة مرور محافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه تقرر بناء على توجيهات اللواء زكي صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، تصميم ملصقات لتحديد تعريفة السيرفيس وسيارات الأجرة، منعًا لاستغلال المواطنين.

وأعلن درويش، في تصريحات صحفية، طبع ملصقات لـ11 ألف تاكسي، و2000 سيرفيس، لتحديد التعريفة الجديدة داخل الخطوط الداخلية بأحياء المحافظة، على أن يتم تسليمها من خلال إدارة المرور.

وأشار إلى أنه ستسحب رخصة القيادة وتطبيق مخالفة، في حالة عدم الإعلان، عن تعريفة الركوب الجديدة، حيال ضبط سائق الذي لا يمتثل لتعليمات وقوانين إدارة المرور، التي من شأنها الحفاظ على المنظومة الأمنية، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة من قبل مدير الأمن، لتكثيف الحملات للوقوف على متابعة تطبيق التعريفة الجديدة دون زيادة، والحد من تجاوزات بعض السائقين.

وأكد مدير المرور أنه حتى الآن لم يحدث أي مخالفات من قبل السائقين، ولم تتلق الإدارة أي شكاوى من قبل المواطنين، ضد استغلال السائقين لهم أو زيادة التعريفة.

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