بالصور.. إضراب سائقي الأجرة بسبب تعريفة الركوب الجديدة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

دخل عدد من السائقين، على خطوط مدن وقرى مختلفة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، في إضراب عن العمل، بأول طريق "صبري القاضي"، بمدخل مدينة كفر الشيخ، بسبب التعريفة الجديدة، لعدم مطابقتها، لخطوط سيرهم، مع الأسعار الجديدة، المعلنة للمواد البترولية.

وانتقل المقدم دكتور محمد رافع، رئيس مباحث قسم مرور كفر الشيخ، إلى مكان إضراب السائقين، والتقى بهم، للاستماع لمطالبهم، والتي تمثلت في أن أرقام التعريفة الجديدة، التي أعلنتها المحافظة مؤخرًا، لا تتناسب مع طول خطوط سيرهم، عقب زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار.

وحاول رئيس مباحث قسم مرور كفر الشيخ، إقناع السائقين بالعدول عن قرارهم، والعمل على التعريفة الجديدة، لحين بحث مطالبهم، وعرضها على المختصين، إلا أنهم رفضوا، معلنين استمرارهم في الإضراب، حتى تعديل أسعار التعريفة الجديدة، بما يتناسب مع حجم سوء حالة الطرق التي يعانوا منها بحسب ما قالوا.

وأكد حسن دود، أحد السائقين المضربين، ويعمل على خط أجرة "دسوق - كفر الشيخ"، أن المحافظة أقرت أول أمس الخميس، تعريفة الركوب الجديدة لهذا الخط، بلغت 5 جنيهات، وهو رقم لا يتناسب نهائيًا مع حجم العمل على هذا الخط، في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية الجديدة، المعلنة، والعدالة الحقيقية لأجرة هذا الخط، بحسب ما قال، لا تقل عن 7 جنيهات.

وأشار دود، إلى أن السيارات المضربة عن العمل، تقف في اتجاهين بأول طريق صبري القاضي، بمدخل مدينة كفر الشيخ، بالقرب من المستشفى العسكري، الاتجاه الأول يضم سيارات دسوق، وفوه، ومطوبس، وسيدي سالم، والحمراء، وبلشاشة، ويقابلهم في الاتجاه الثاني سيارات تعمل على خطوط طنطا، والقاهرة، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وغيرهم.

واعتمد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أول أمس الخميس، تعريفة الركوب الجديدة، على مستوى مواقف السيارات بمدن ومراكز المحافظة، بزيادة من 10% إلى 12%، طبقًا للأسعار الجديدة، في المواد البترولية، التي أعلن عنها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي.