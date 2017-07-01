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«BMW» تكشف منافسة «تسلا 3» الكهربائية

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«BMW» تكشف منافسة «تسلا 3» الكهربائية «BMW» تكشف منافسة «تسلا 3» الكهربائية

التحرير

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كشفت شركة "BMW” العملاقة عن توجهها الرئيسي في منافسة الشركات المصنعة للإصدارات الكهربائية العملاقة، والتي على رأسها شركة "تسلا".

وبحسب موقع "إنفيرس"، فإن العملاقة البافارية الألمانية تنوي إلقاء ثقلها في مجال صناعة السيارات الكهربائية في تطوير الفئة الثالثة لها، بما يؤهلها لمنافسة أكبر الإصدارات العالمية في هذا الطراز، والتي تتربع على عرشها "تسلا 3”.

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وتعكف "BMW” في الوقت الحالي على إيجاد صيغة تقنية تسمح لها بتطوير إصدارات الفئة الثالثة السيدان الفاخرة، والعمل على تسويقها بشكل جاد في الأسواق العالمية.

 

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