ضبط 2032 عبوة سكر وزيت تمويني قبل بيعها في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

ضبطت مباحث التموين بالغربية، اليوم السبت، 2032 عبوة سكر وزيت وأرز تمويني مربوط صرفها على البطاقات التموينية، داخل سيارة نقل في طريقها لإعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء، و381 عبوة عصائر منتهية الصلاحية.

وتلقى العميد أحمد الخواجة، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بضبط "فايز. م، 51 عامًا"، أمين عهدة فرع شركة الجملة رقم 2 بزفتى، لتلاعبه في السلع التموينية المربوطة على البطاقات التموينية، والاستيلاء عليها بقصد طرحها بالسوق السوداء للتربح بدون وجه حق، وضبطت السيارة رقم 2817 محملة بـ 2032 عبوة سكر وزيت وأرز تمويني في طريقها للسوق السوداء.

بالإضافة إلى ضبط السيارة رقم 8492 د.و.ط قيادة "رأفت. م، 42 عامًا"، حال مرورها بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور محملة بـ 360 عبوة عصائر منتهية الصلاحية وضبط "خضة. ع، 24 عامًا"، صاحبة محل بقالة بقرية كفر دخميس مركز المحلة، بحيازتها 21 عبوة كانز منتهية الصلاحية، وضبط "ناجي. ح، 26 عامًا"، صاحب محل لبيع اللحوم بقرية إبشواي بمركز قطور، بحيازته 2 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتحفظ قوات الأمن على المضبوطات في جميع الوقائع وتحرير المحاضر وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.