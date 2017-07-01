محافظ دمياط لـ"مصراوي": غرامات فورية على السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة

دمياط – محمد إبراهيم:

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إنه يشرف بشكل يومي، على حملات مكثفة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لخطوط المواصلات الداخلية والخارجية، فضلًا عن سيارات الأجرة، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المرور بمديرية أمن دمياط، داعيًا الأهالي إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.

وأوضح المحافظ، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه تابع سير العمل في مواقف الزرقا والأعصر والسنانية وشطا وفارسكور وغيط النصارى إلى جانب خطوط المحافظات مثل القاهرة والإسكندرية، لافتًا إلى أن إدارة المرور نفذت أكمنة متنقلة في عدد من الطرق والميادين إلى جانب متابعة أعمال الكارتة ومراجعة الدفاتر.

وأضاف طه، أنه وجه العقيد خالد عمارة، مدير إدارة مرور دمياط، فور صدور قرار رفع أسعار الوقود وبعدما جرى تحديد التعريفة الجديدة للمواصلات، بوضع كل سيارات خطوط المواصلات العامة التعريفة الجديدة المقررة بشكل واضح للجمهور، وتكثيف التواجد المروري بجميع مواقف المحافظة.

وتعهد المحافظ بسحب الرخصة الخاصة بالمركبة، مع توقيع غرامة قدرها 250 جنيهًا في حال ارتكاب أي مخالفة بشأن زيادة التعريفة أو عدم تشغيل عداد سيارات الأجرة وفي حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء خط سير المركبة وتوقيع مخالفة قدرها 500 جنيه