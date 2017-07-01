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السيسي يلتقي الرؤساء الجدد للهيئات القضائية.. ويمنح السابقين وسام الجمهورية

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مصراوي Masrawy

يلتقي الرؤساء الجدد للهيئات القضائية.. ويمنح السابقين وسام الجمهورية

12:02 م السبت 01 يوليه 2017

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أحمد جمال يحيي حفل

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أحمد جمال يحيي حفل "مستقبل وطن" بذكرى ثورة 30 يونيو بـ"عابدين"

القاهرة- (مصراوي):

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار علي زكي نبوي سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار علي محمد محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص التقدير للسادة رؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيرًا إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهدٍ وتفانٍ في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم لنصرة العدالة وتطبيق القانون، مؤكدًا أنهم كانوا بمثابة القدوة المشرفة ومثالًا يُحتذى به في إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن، مشيدًا بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء حلف اليمين لعدد من القضاة منهم:" مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل، رئيس محكمة النقض، والمستشار رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية".

وعقد الرئيس، على هامش التكريم، اجتماعًا مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد، حيث أكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترام مؤسسة القضاء باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الهامة في الدولة، وتحقيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذى أقره الدستور، مشيرًا إلى أهمية العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسئولياتهم.

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