بقالي التموين: تعطل ماكينات صرف السلع بـ 9 محافظات

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة البقاليين التموينيين، تعطل النظام الإلكتروني الخاص بماكينات صرف المقررات التموينية في 9 محافظات تابعة لشركة "فرست داتا"، إحدى الشركات الثلاث المسؤولة عن ماكينات الصرف، والبطاقات الذكية، بالتزامن مع اليوم الأول لصرف مقررات شهر يوليو، عقب تطبيق الزيادة التي أقرتها الحكومة برفع قيمة دعم الفرد إلى 50 جنيهًا بدلًا من 21 جنيه.

ولفت نادي، في تصريحات لمصراوي، السبت، إلى أن تعطل ماكينات صرف المقررات يعد مسلسلًا مكررًا بداية كل شهر، متابعًا: "تواصلنا مع أحد مسؤولي وزارة التموين، وأكد الآخير أن الوزارة تعمل على حل الأزمة".

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بحفل الإفطار الرمضاني للأسرة المصرية، مساء أول أمس الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلاميين، زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، موضحًا أن قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة ستبلغ 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين.

وأشار الرئيس إلى أن قيمة ذلك الدعم في موازنة 2011 كانت 17 مليار جنيه فقط، بينما بلغت 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.​