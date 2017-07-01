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وزير الزراعة يغادر القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء الزراعة للاتحادين الأوروبي والأفريقي

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يغادر القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء الزراعة للاتحادين الأوروبي والأفريقي

11:42 ص السبت 01 يوليه 2017

وزير الزراعة يغادر القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء الزراعة للاتحادين الأوروبي والأفريقي

كتب- أحمد مسعد:

غادر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، صباح اليوم السبت، القاهرة، متجهاً إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في فعاليات مؤتمر وزراء الزراعة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، والذي يعقد خلال الفترة من 1 الى 4 يوليو الجاري.

وقال وزير الزراعة، في تصريحات له قبيل مغادرته البلاد، إنه من المقرر أن يشارك أيضاً، في أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والذي يعقد تحت عنوان "تغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي".

وأضاف البنا، أنه سيتم استعراض رؤية واستراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك في ظل المشروعات القومية الزراعية العملاقة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح ، مثل: مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، فضلاً عن مشروع المليون رأس ماشية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة على هامش المؤتمر، لقاءات ثنائية مع نظرائه من الدول الأفريقية والأوروبية، لمناقشة سبل التعاون بين مصر وتلك الدول، في كافة المجالات المتعلقة بالزراعة، وتفعيل ذلك التعاون بما يساهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

ويبحث البنا أيضاً، على هامش المؤتمر، مع "جوزيه غرازيانو دا سيلفا"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، فرص تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية في مصر بالتعاون مع المنظمة، والتي تستهدف مجالات التنمية الريفية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة لعدد من المنتجات الزراعية، ودعم المرأة الريفية والمعيلة، والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.​

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