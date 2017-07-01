إصابة عامل وشقيقته أثناء مشاهدتهما مشاجرة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب شاب وشقيقته في مشاجرة، بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، تصادف وجودهما بشرفة العقار سكنهما، أثناء إطلاق أحد أطراف المشاجرة عيارًا ناريًا من فرد "خرطوش".

وتلقى قسم شرطة المنتزه ثان، بلاغًا من المدعو "ك. ك. ح" بإصابته وشقيقته "هـ. ك. ح" برش خرطوش بالأنف والعينين، أثناء وقوفهما بشرفة الشقة سكنهما.

وتبين للأمن من التحريات، وقوع مشاجرة أسفل العقار سكنهما، وإطلاق أحد أطرافها عيارًا ناريًا من سلاح كان بحيازته، ما أدى لحدوث إصابتهما المنوه عنها.

وحدد ضباط وحدة مباحث القسم طرفي المشاجرة، وهم كلاً من "طرف أول" "ح. ص. أ، 34 عامًا"، و3 من أشقائه، جميعهم عاطلين، وطرف ثان "ح. أ. ح، 22 عامًا"، عاطل، و"ع. أ. ح، 40 عامًا"، عاطل، و"م. س. ى، 37 عامًا"، سائق "توك توك"، و"م. م. م، 17 عامًا"، عاطل.

وضبط المتهمين وبحيازة الأول السلاح الناري المستخدم، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12، وطلقة من ذات العيار.

واعترف المتهمون بالتشاجر، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، وأضاف الأول بحيازته للسلاح الناري المضبوط بقصد الدفاع عن النفس.

وحُرر المحضر قسم ثان المنتزه وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.