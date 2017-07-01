أخبار عاجلة

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد -
فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة -
الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي" -
لاعب الزمالك الجديد يصل للقاهرة السبت المقبل -
الزمالك يقدم صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي -
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة عامل وشقيقته أثناء مشاهدتهما مشاجرة في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة عامل وشقيقته أثناء مشاهدتهما مشاجرة في الإسكندرية

11:41 ص السبت 01 يوليه 2017

إصابة عامل وشقيقته أثناء مشاهدتهما مشاجرة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصيب شاب وشقيقته في مشاجرة، بمنطقة المنتزه شرقي الإسكندرية، تصادف وجودهما بشرفة العقار سكنهما، أثناء إطلاق أحد أطراف المشاجرة عيارًا ناريًا من فرد "خرطوش".

وتلقى قسم شرطة المنتزه ثان، بلاغًا من المدعو "ك. ك. ح" بإصابته وشقيقته "هـ. ك. ح" برش خرطوش بالأنف والعينين، أثناء وقوفهما بشرفة الشقة سكنهما.

وتبين للأمن من التحريات، وقوع مشاجرة أسفل العقار سكنهما، وإطلاق أحد أطرافها عيارًا ناريًا من سلاح كان بحيازته، ما أدى لحدوث إصابتهما المنوه عنها.

وحدد ضباط وحدة مباحث القسم طرفي المشاجرة، وهم كلاً من "طرف أول" "ح. ص. أ، 34 عامًا"، و3 من أشقائه، جميعهم عاطلين، وطرف ثان "ح. أ. ح، 22 عامًا"، عاطل، و"ع. أ. ح، 40 عامًا"، عاطل، و"م. س. ى، 37 عامًا"، سائق "توك توك"، و"م. م. م، 17 عامًا"، عاطل.

وضبط المتهمين وبحيازة الأول السلاح الناري المستخدم، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12، وطلقة من ذات العيار.

واعترف المتهمون بالتشاجر، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، وأضاف الأول بحيازته للسلاح الناري المضبوط بقصد الدفاع عن النفس.

وحُرر المحضر قسم ثان المنتزه وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفاة محبوس على ذمة قضية قتل بكفر الشيخ

    وفاة محبوس على ذمة قضية قتل بكفر الشيخ

    أخبار
  • وسط تعزيزات أمنية.. احتفالات في الإسكندرية بذكرى ثورة

    وسط تعزيزات أمنية.. احتفالات في الإسكندرية بذكرى ثورة "30 يونيو" (صور)

    أخبار
  • مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في البحيرة

    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في البحيرة

    أخبار
  • لجنة عاجلة لحل مشكلات طريق الساحل الشمالي

    لجنة عاجلة لحل مشكلات طريق الساحل الشمالي

    أخبار

إعلان

d1e5cc046e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام"

أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام"

البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد

البنتاجون: سلمنا "البيشمركة" مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد

فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة

فرد أمن مُنقطع عن العمل وراء سرقة سنترال شيراتون النزهة