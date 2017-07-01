التشكيل المتوقع للأهلي أمام زاناكو

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، على ملامح تشكيل فريقه والذي سيواجه نظيره زاناكو الزامبي، عصر اليوم السبت، على ملعب هيروستاديوم، في إطار الجولة الخامسة، من منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي..

- حراسة المرمى: شريف إكرامي.

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- خط الدفاع: علي معلول، سعد سمير، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

- خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة.

- خط الهجوم: أحمد حمودي، مؤمن زكريا، جونيور أجاي.