الأهلي في ضيافة زاناكو لتصحيح المسار في دوري الأبطال

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يستضيف نادي زاناكو الزامبي نظيره الأهلي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على استاد هيروز الوطني، بقيادة الحكم علي لمغفري، ضمن مباريات الجولة الخامسة لحساب المجموعة الرابعة، في دوري أبطال أفريقيا.

وكان قد سقط الأهلي في الدار البيضاء أمام الوداد في الجولة الماضية مهدرًا فرصة التأهل لو فاز حينها، ما جعله في موقف صعب لا بديل له فيه عن الفوز قبل خوض الجولة الأخيرة أمام القطن الكاميروني.

ويتصدر زاناكو المجموعة برصيد 10 نقاط متقدمًا على الأهلي بثلاث النقاط، ويأتي الوداد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل القطن ترتيب المجموعة دون نقاط.

والملفت ان زاناكو صاحب اقوى خط دفاع لحينه في دور المجموعات وهو الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه الا مرة واحدة، في المقابل استقبلت شباك الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري، هدفين.

الجدير بالذكر ان فوز الأهلي وخسارة الوداد تعني تأهل المارد الأحمر رفقة زاناكو كونهما سيتفوقان بأربعة نقاط قبل جولة من الختام، أما في هزيمة أصحاب الرداء الأحمر مقابل فوز الوداد سيعقد وضعه كثيراً في عبور دور المجموعات.

ويشير التاريخ إلى أن الأهلي في زياراته لزامبيا لم يسجل نتائج ايجابية في السابق وهو امر يحتاج المارد الاحمر لإنهائه بفوز كي يبقي مصيره في يده في الجولة الاخيرة، ولم يلتقي الأهلي بفريق زاناكو إلا مرة واحدة في الجولة الأولى من دوري المجموعات الحالي والذي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب برج العرب.

التقى الأهلي بخلاف هذه المباراة مع الفرق الزامبيا في 14 مواجهة، حقق خلالها 6 انتصارات بينما خسر في 5، وحسم التعادل 3 مواجهات.

وكانت أول مباراة للفريق الأحمر مع الفرق الزامبيا أمام فريق جرين بافالوز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1982، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي3-1، وخسر الأهلي في مباراة العودة الثانية في تاريخ مواجهاته بالفرق الزامبيا أمام نفس الفريق بهدف دون رد.

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وتقابل الأهلي في مباراته الثالثة مع فريق نكانا في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا نسخة عام 1983 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وحقق الأهلي في المباراة الرابعة والتي كانت مواجهة العودة أمام نفس الفريق الفوز بهدفين دون رد.

وجاءت المباراة الخامسة للمارد الاحمر أمام فريق باور ديناموز في نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1986، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وخسر الأهلي في مواجهة العودة والسادسة له مع الفرق الزمبيا بهدف مقابل لا شيء.

وتقابل الأهلي في المباراة السابعة مع فريق كوابي وويورز في دور الـ16 من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام 1992، وانتهت مباراة الذهاب بخسارة الأهلي بنتيجة 1-0، وفي المباراة الثامنة للأهلي كانت أمام نفس الفريق في العودة وانتهت بنفس النتيجة وتحسم المباراة بضربات الجزاء التي فاز فيها الأهلي بنتيجة 4-3.

وتقابل الشياطين الحمر في مباراته التاسعة مع فريق زيسكو يونايتد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ام 2011، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وحقق الأهلي الفوز في مباراة العودة العاشرة له مع الفرق الزامبيا بهدف دون رد.

وجاءت المباراة الحادية عشر للأهلي أمام فريق نكانا في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية عام 2014، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدفي دون رد، و خسر الأهلي أمام نفس الفريق في المواجهة الثانية عشر في مباراة العودة بهدف دون رد.

وكانت المباراة الثالثة عشر للقلعة الحمراء أمام فريق زيسكو يونايتد في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة 2016، وانتهت مباراة الذهاب بخسارة الأهلي بنتيجة 3-2، وانتهت مباراة العودة الرابعة عشر للأهلي أمام نفس الفريق بالتعادل الإيجابي 2-2.

ولعب الأهلي المواجهة الخامسة عشر والأخيرة مع الفرق الزامبيا كما ذكرنا أمام فريق زاناكو على ملعب برج العرب في بداية دوري المجموعات الحالي والتي أنهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.