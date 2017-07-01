نجوم سبقت «سيبالوس» إلى التتويج بجائزة أفضل لاعب في يورو تحت 21 سنة

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اختتمت أمس منافسات بطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة بفوز ألمانيا باللقب بعد تغلبها في المباراة النهائية على إسبانيا بهدف نظيف، وإعلان داني سيبالوس أفضل لاعب في البطولة.

ودائمًا ما تفرز بطولة أوروبا للشباب العديد من المواهب التي تقتحم عالم كرة القدم بقوة فيما بعد، وتنافس على لقب دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.

ونستعرض في السطور التالية مسيرة النجوم الذين توجوا بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا للشباب كالأتي:

1- وحيد خليلهودزيتش- 1978

خاض خليلهودزيتش 15 مباراة دولية مع منتخب يوغسلافيا وتوج بلقب كأس يوغسلافيا في عام 1981 والدوري الفرنسي موسم 1982- 1983.

ويشتهر خليلهودزيتش بشكل أكبر بمسيرته التدريبية وخاصة مع منتخب الجزائر الذي قاده إلى دور الـ16 في كأس العالم الأخير، وكلاعب خاض خليلهودزيتش 350 مباراة في الدوري مع فيليز موستار ونانتس وسجل خلال مسيرته 196 هدفًأ.

2- أناتولي ديميانينكو- 1980

خاض ديميانينكو 80 مباراة دولية مع الاتحاد السوفيتي سابقًا وتوج ببطولة الدوري المحلي 5 مرات والكأس 4 مرات والسوبر 3 مرات إلى جانب بطولة أوروبا لأبطال الكؤوس في عام 1986 والدوري الأوكراني عام 1993 وكأس أوكرانيا عام 1993.

3- رودي فولر- 1982

خاض فولر 90 مباراة دولية مع المنتخب الألماني وتوج خلال مسيرته بلقب كأس العالم 1990 وكأس إيطاليا موسم 1990- 1991 ودوري أبطال أوروبا موسم 1992- 1993.

4- مارك هاتيلي- 1984

خاض هاتيلي 32 مباراة مع المنتخب الإنجليزي وتوج بلقب الدوري الفرنسي في موسم 1987- 1988 والدوري الإسكتلندي 6 مرات وكأس إسكتلندا مرتين.

5- مانولو سانشيز- 1986

خاض سانشيز 48 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني وتوج بلقب الدوري المحلي 8 مرات وكأس الاتحاد الأوروبي مرتين والسوبر الإسباني 5 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس الانتركونتينيتال مرة واحدة عام 1998.

6- لوران بلان- 1988

خاض بلان 97 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وتوج بكأس فرنسا مرتين والسوبر الإسباني مرة واحدة وكأس ملك إسبانيا موسم 1996- 1997 وكأس الكؤوس الأوروبية موسم 1996- 1997 وكأس العالم 1998 ويورو 2000 إلى جانب لقب الدوري الإنجليزي موسم 2002- 2003.

7- دافور سوكر- 1990

خاض سوكر 69 مباراة دولية مع منتخب كرواتيا وتوج بلقب الدوري الإسباني موسم 1996- 1997 والسوبر الإسباني 1997 ودوري أبطال أوروبا 1997- 1998 والانتركونتينينتال 1998 إلى جانب قيادته لمنتخب بلاده لاحتلال المركز الثالث في مونديال فرنسا 1998 حيث توج بلقب الهداف في البطولة برصيد 6 أهداف.

8- ريناتو بوزو- 1994

لم يخض بوزو أي مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي الأول على الرغم من مسيرته الجيدة مع ناديي فيورنتينا ويوفنتوس، وتوج خلال مسيرته بلقب الدوري الإيطالي في موسم 1985- 1986 والسوبر الإيطالي في موسم 1991.

9- لويس فيجو- 1994

خاض فيجو 127 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وتوج خلال مسيرته بلقب الدوري الإسباني 4 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني 3 مرات وكأس الكؤوس الأوروبية 1996- 1997 والسوبر الأوروبي مرتين ودوري أبطال أوروبا موسم 2001- 2002 وكأس الانتركونتينينتال 2002 والدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا موسم 2005- 2006 والسوبر الإيطالي مرتين، إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2001.

10- فابيو كانافارو- 1996

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خاض كانافارو 136 مباراة مع المنتخب الإيطالي وتوج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1998- 1999 وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 1999 وكأس العالم 2006 ولقبين في الدوري الإسباني ولقب وحيد في السوبر الإسباني إلى جانب حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم في عام 2006.

11- فرانشيسكو أرناو- 1998

لم يخض أرناو أي مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، وتوج خلال مسيرته بالسوبر الإسباني 1996 وكأس ملك إسبانيا موسم 1996- 1997 وكأس الكؤوس الأوروبية في نفس الموسم والدوري الإسباني في موسم 1998- 1999 وكأس الانترتوتو 2002.

12- أندريا بيرلو- 2000

خاض بيرلو 116 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وتوج خلال مسيرته بلقب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية موسم 1996- 1997، ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس إيطاليا مرتين والدوري الإيطالي 6 مرات والسوبر الأوروبي مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات وكأس العالم 2006 وكأس العالم للأندية 2007 إلى جانب الوصول إلى نهائي يورو 2012.

13- بيتر تشيك- 2002

خاض تشيك 124 مباراة دولية مع منتخب التشيك وتوج بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات وكأس الرابطة 3 مرات والدرع الخيرية 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات ودوري أبطال أوروبا موسم 2011- 2012 والدوري الأوروبي موسم 2012- 2013.

14- ألبرتو جيلاردينو- 2004

خاض جيلاردينو 57 مباراة دولية وتوج خلال مسيرته بكأس العالم 2006 ودوري أبطال أوروبا موسم 2006- 2007 والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في نفس العالم إلى جانب لقب الدوري الصيني في عام 2014.

15- كلاس يان هونتيلار- 2006

مثل هونتيلار المنتخب الهولندي في 76 مباراة دولية وتوج بكأس هولندا مرتين ودرع يوهان كرويف مرتين وكأس ألمانيا موسم 2010- 2011 والسوبر الألماني في عام 2011، وسجل هونتيلار مع منتخب هولندا 42 هدفًا في 76 مباراة دولية.

16- رويستون درينتي- 2007

خاض درينتي مباراة دولية واحدة مع هولندا وتوج خلال مسيرته بلقب الدوري الإسباني موسم 2007- 2008 والسوبر الإسباني 2008.

17- ماركوس بيرج- 2009

مثل بيرج المنتخب السويدي في 47 مباراة دولية وفاز بلقب الدوري السويدي في عام 2007 وكأس اليونان في موسم 2013- 2014.

18- خوان ماتا- 2011

خاض ماتا 41 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، وتوج خلال مسيرته بكأس ملك إسبانيا موسم 2007- 2008 وكأس العالم 2010 وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا موسم 2011- 2012 ويورو 2012 والدوري الأوروبي مرتين والدرع الخيرية 2016 وكأس الرابطة موسم 2016- 2017.

19- تياجو ألكانتارا- 2013

خاض ألكانتارا 21 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني وتوج خلال مسيرته بلقب الدوري الإسباني 4 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين والسوبر الإسباني 3 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 3 مرات والدوري الألماني 4 مرات وكأس ألمانيا مرتين والسوبر الألماني في عام 2016.

20- ويليام كارفاليو- 2015

خاض كارفاليو 36 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي وتوج مع منتخب بلاده بلقب اليورو الأخير في عام 2016.