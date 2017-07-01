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ضبط 48 ألف لتر بنزين "92" قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

ضبط 48 ألف لتر بنزين "92" قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسكندرية

11:28 ص السبت 01 يوليو 2017

ضبط 48 ألف لتر بنزين

الإسكندرية – محمد عامر:

شن ضباط مباحث والتجارة الداخلية في الإسكندرية، حملة مكبرة لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع التموينية المدعمة، تحقيقاً للانضباط في القطاع التمويني بعد رفع الوقود.

وألقى الضباط القبض على المدعو "ح. أ. ع، 53 عامًا"، سائق سيارة نقل بمقطورة محملة لقيامة بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد البترولية المدعمة في السوق السوداء.

وتبين حصول المتهم على كميات كبيرة من البنزين 92 أوكتين المدعم، من شركة سيدور بطريق "الكافوري - الساحل الشمالي" لتسليمها لمحطة "امارات " بجوار الموقف الجديد.

وضبط بحيازة المتهم 48 ألف لتر بنزين" 92 أوكتين المدعم" محملة على السيارة أثناء قيامه بالتصرف في كميات كبيرة منها لبعض تجار السوق السوداء، بمنطقة مرغم، محققًا من وراء ذلك أرباحًا طائلة غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وحُرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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