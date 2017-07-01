الجيش اليمني يعلن مقتل 14 فردا من الحوثيين في حجة
الجيش اليمني يعلن مقتل 14 فردا من الحوثيين في حجة
11:29 ص السبت 01 يوليو 2017
الجيش اليمني يعلن مقتل 14 فردا من الحوثيين
صنعاء - (د ب أ):
أعلن الجيش الوطني اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم السبت مقتل 14 فردًا من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في محافظة حجة 123 كم شمال غرب صنعاء.
وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، في بيان نشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من كسر هجوم شنته "المليشيات الإنقلابية" صباح أمس الجمعة في محاولة منها لاستعادة عدد من المواقع التي خسرتها خلال اليوميين الماضيين في منطقة تخوم بمديرية حيران.
وأشار البيان إلى أن " 14 فردًا من المليشيات الإنقلابية لقوا حتفهم بينهم مشرف الإعلام الحربى للإنقلابيين بجبهة ميدي المكنى (أبو مرتضى) وجرح آخرين، والذين ما تزال جثثهم متناثرة بالصحراء".
وأضاف البيان أن "هذا الهجوم يأتي بعد حملة تحشيد كبيرة قامت بها المليشيات إلى جبهة ميدي في محاولة منها لاستعادة مواقع سيطرت عليها قوات الجيش الوطني في قطاعي اللواء الثاني حرس حدود ، والقوات الخاصة، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل".
وتدور ، منذ أكثر من عامين، معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، وقوات الجيش الحكومي، المدعومة بقوات التحالف العربي، التي تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية في محيط المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
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