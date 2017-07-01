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الفلبين وأمريكا تجريان "دورية منسقة" ضد القرصنة والأمن البحري

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مصراوي Masrawy

الفلبين وأمريكا تجريان "دورية منسقة" ضد القرصنة والأمن البحري

11:24 ص السبت 01 يوليو 2017

القرصنة البحرية

مانيلا - (د ب أ):
ذكرت السفارة الامريكية في الفلبين، في بيان، أن سفنا تابعة للبحرية الفلبينية والامريكية قامت ، اليوم السبت، بـ "دورية منسقة" في البحار جنوب الفلبين، في محاولة لرصد وردع التهديدات للأمن البحري.

وقال الادميرال دون جابريلسون، قائد القوة الخاصة، 73، التابعة للبحرية الأمريكية إنه السفينة الحربية "يو.إس.إس.كورونادو"
والفرقاطة "بي.آر.بي" رامون الكاراز قامتا بالدورية في بحر سولو".

وأضاف جابريلسون، في البيان "تعزز تلك الدوريات السلام والاستقرار في المنطقة.عملياتنا البحرية مع البحرية الفلبينية تظهر التزامنا للتحالف ولردع أنشطة القرصنة والانشطة غير القانونية".

وخلال الدورية، استقلت مجموعة من البحارة التابعين للبحرية الفلبينية السفينة"يو.إس.إس. كورونادو" لـ"تنسيق الاتصالات والتحركات بين السفينتين"، طبقا لجابريلسون.

وكانت الفلبين قد وافقت أيضا على إجراء دوريات حدودية مشتركة مع ماليزيا وإندونيسيا في بحر سولو، حيث تتزايد القرصنة وعمليات الاختطاف في السنوات الاخيرة.

يذكر أنه خلال العام الماضي، خطف إرهابيون من جماعة "أبو سياف" من جنوب الفلبين العشرات من البحارة من فيتنام وإندونيسيا وماليزيا، بينما كانت سفنهم تعبر بحر سولو.

وتم احتجاز الرهائن لاشهر للحصول على فدية، بينما تمكن البعض من الفرار.
وأعدمت الجماعة عددا من الرهائن.

ومازال الارهابيون يحتجزون 21 رهينة أجنبيا وفلبينيا آخرين كرهائن في جزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا.

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