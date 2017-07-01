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الأرصاد: طقس الأحد شديد الحرارة ..والقاهرة تسجل 40 درجة

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد شديد الحرارة ..والقاهرة تسجل 40 درجة

11:11 ص السبت 01 يوليو 2017

الأرصاد: طقس الأحد شديد الحرارة ..والقاهرة تسجل 40 درجة

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد، طقس حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على باقي الانحاء نهارا لطيف ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى
القاهرة 26 40
الإسكندرية 26 34
مطروح 22 33
بورسعيد 26 34
دمياط 26 35
بلطيم 25 36
الإسماعيلية 24 40
السويس 24 41
العريش 20 36
نخل 16 39
طابا 20 40
الطور 25 36
مرسى علم 30 40
الغردقة 29 40
شرم الشيخ 29 39
رفح 19 35
كاترين 20 34
سيوة 25 43
المنيا 25 42
الفيوم 25 42
رأس سدر 26 40
أبوسمبل 26 42
وسط الدلتا 26 40
أسيوط 26 43
سوهاج 27 43
الأقصر 28 44
أسوان 27 45
شلاتين 30 42
حلايب 32 40
الوادى الجديد 27 44
قنا 28 45
نويبع 28 40
السلوم 25 37

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