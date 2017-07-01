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«تسلا» تواجه تقارير استهلاك سلبية بسبب الصيانة

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«تسلا» تواجه تقارير استهلاك سلبية بسبب الصيانة «تسلا» تواجه تقارير استهلاك سلبية بسبب الصيانة

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تواجه شركة "تسلا" الأمريكية، مشكلة تسويقية بعد ظهور تقارير تشير إلى أن سياراتها الكهربائية تعاني من ارتفاع واضح في تكاليف الإصلاح والصيانة.

وبحسب موقع "جرين كار ريبورت"، فإن عدة تقارير أمريكية تفيد سعي الشركة المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، لتفادي الأخطاء التي تحولت إلى اتهامات صريحة لمجالات الصناعة التي تتبناها الشركة الأمريكية.

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وبشكل عام، أشادت التقارير بقدرات سيارات "تسلا" الكهربائية على السير لمسافات طويلة بالشحن الموجود في البطارية، وهو ما يعني استهلاك جيد للوقود الكهربائي.

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التحرير

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