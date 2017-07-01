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10 سبتمبر .. الحكم في الطعن على غلق "اليوتيوب" لعرضه فيلمًا مسيئاً للرسول

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مصراوي Masrawy

10 سبتمبر .. الحكم في الطعن على غلق "اليوتيوب" لعرضه فيلمًا مسيئاً للرسول

10:48 ص السبت 01 يوليو 2017

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، اليوم السبت، مد أجل إصدار حكمها في الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، على حكم محكمة القضاء الإداري بغلق يوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم "صلى الله عليه وسلم"، لجلسة 10 سبتمبر المقبل.

كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق "يوتيوب" لمدة شهر؛ لعرضه مقاطع من الفيلم المسيء للرسول الكريم، إلا أن الشركة رفعت استشكالًا ضد القرار أمام نفس الدائرة، وقضت فيه بتأييد الحكم.

وقدم كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير طعنا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع يوتيوب لمدة شهر.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى.

وكانت وزارة الاتصالات قالت إنها الموقع المحكوم بغلقه (يوتيوب) هو موقع مسجل خارج جمهورية العربية، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي.

وأضافت الوزارة أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، وبالتالي ليس في إمكان المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر.

وأشارت إلى أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهو ما يتنافى فعليًا مع طبيعة عمل الجهاز.

ونوهت الوزارة إلى أن عملية حجب موقع "يوتيوب" ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذي تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط في استخدامه في عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحي الحياة ويستخدمه.

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