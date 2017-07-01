مقتل مهاجم طعن شرطيين في اندونيسيا

انتشار للشرطة الاندونيسية في موقع الاعتداء في 30 ح

(أ ف ب):

أعلنت الشرطة الإندونيسية أنها قتلت مهاجما طعن شرطيين داخل مسجد قرب المقر العام للشرطة في جاكرتا، بعد أقل من أسبوع على طعن عنصرين مفترضين من تنظيم داعش شرطيا حتى الموت.

وكان المهاجم قد أنهى لتوّه صلاة الجمعة إلى جانب شرطيين ومصلين آخرين عندما طعن الشرطيين صائحا "كفار" بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة ريكوانتو، والذي ينادى باسم واحد على غرار الكثير من الاندونيسيين.

وفر المعتدي مباشرا الى محطة حافلات مكتظة قريبة من الموقع ورفض الاستسلام.

و"أصر المهاجم على التهديد بالهجوم علينا بواسطة حربة. وبعد اطلاق النار تحذيريا قتل على الفور..."، بحسب ما أعلن ريكوانتو.

وتعرض الشرطيان للطعن في العنق والوجه وهما يتلقيان العلاج في احد مستشفيات المنطقة.

وقال المتحدث باسم الشرطة سيستو واسيستو لفرانس برس إن "التحقيق لا يزال جاريا لمعرفة الدافع وراء الهجوم وهوية المهاجم".

وتشهد اندونيسيا منذ يناير 2016 سلسلة هجمات محدودة النطاق يشنها متعاطفون مع تنظيم داعش ضد الشرطة.

والاعتداء الأخير هو الثاني من نوعه هذا الأسبوع.

والأحد الماضي هاجم عنصران مفترضان من داعش مركزا للشرطة في شمال سومطرة وطعنا شرطيا حتى الموت.

وفي مايو الماضي قتل انتحاريون ثلاثة شرطيين في محطة حافلات في جاكرتا.