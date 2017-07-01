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21 مليون جنيه لتنفيذ 806 مشروعات للشباب في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

21 مليون جنيه لتنفيذ 806 مشروعات للشباب في الوادي الجديد

10:44 ص السبت 01 يوليو 2017

21 مليون جنيه لتنفيذ 806 مشروعات للشباب في الوادي الجديد

سمية خليل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ 806 مشروعات لتشغيل الشباب ببرنامج "مشروعك" بالمركز، والقرى التابعة، بتكلفة 21 مليون و432 ألف جنيه.

وقالت رئيسة مركز الخارجة بالمحافظة، سمية خليل، لـ"مصراوي": "إن برنامج (مشروعك) نجح في تمويل هذه المشروعات من خلال 3 بنوك، ومول بنك 490 مشروعًا بقيمة 15342500 جنيهًا، والبنك الأهلي 27 مشروعًا بقيمة 3675000 جنيهًا، ومول بنك القاهرة 289 مشروعًا بقيمة 2415000 جنيهًا".

وأضافت سمية، أن المشروعات تنوعت ما بين مشروعات تربية ثروة حيوانية، ودواجن، وبطاريات أرانب، وأبقار، ومشروعات حرفية ويدوية نجحت في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة.

وبدأت محافظة الوادي الجديد تنفيذ برنامج "مشروعك" في 17 مارس من عام 2015، وهو برنامج تمويلي أطلقته وزارة التنمية المحلية، لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بداية من ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه، بأسعار فائدة تصل إلى 13% بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتنمية والائتمان الزراعي، والصندوق الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.

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مصراوي Masrawy

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