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تعرف على اختبارات اليوم الأول للقدرات بكليات التربية الرياضية

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مصراوي Masrawy

تعرف على اختبارات اليوم الأول للقدرات بكليات التربية الرياضية

10:56 ص السبت 01 يوليو 2017

تعرف على اختبارات اليوم الأول للقدرات بكليات التربية الرياضية

كتبت - داليا شبل :

تستقبل الكليات التي تعمل بنظام اختبارات القدرات كمعيار لقبول بها، اليوم، السبت، طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب بالجامعات من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة ظهرا.

وتبدأ كليات التربية الرياضية بالعاصمة والمحافظات إختبارات القدرات موزعة على ثلاث أيام.

وينشر مصراوى اختبارات اليوم الأول للطلاب المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بكليات التربية الرياضية.

يبدأ اليوم الأول بسحب ملف القدرات من الكلية التي تقدم لها الطالب، ومن ثم تسجيل بياناته الشخصية، أو في حال التسجيل مسبقا عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، يتقدم الطالب بالبطاقة المطبوعة الى الأماكن المحددة للاختبارات للتعرف على المواعيد وأماكن الاختبارات.

وتوزع الاختبارات في اليوم الأول على النحو التالي:

الاختبار الأول، خاص بإجراء كشف طبي مبدئي على الطلاب للتأكد أن المتقدم صالح لإجراء الاختبارات التالية.

الاختبار الثانى، يشمل قياس الطول والوزن ويجب ألا يقل الطول عن 165 سم وأن يكون الوزن مناسبا لطول.

وقال الدكتور عبد الباسط صديق الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية، إنه في حالة اجتياز المتقدم ونجاحه في الاختبارات ترسل النتيجة إلى مكتب التنسيق والذي يرتب المتقدمين حسب مجموعهم ورغباتهم.

وأوضح "صديق" أن الكلية ليس لها أن تحدد المجموع المطلوب لها، بل من يقوم بذلك مكتب التنسيق طبقا لعدد المتقدمين ومجموعهم ورغباتهم.

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مصراوي Masrawy

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